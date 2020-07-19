Боттас объяснил, почему провалил старт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Венгрии.



«По правде говоря, я провёл плохую гонку. Я провалил старт, когда среагировал на погасший сигнал на моём дисплее. Не знаю, почему я сделал так, вместо того чтобы отреагировать на сигнал светофора. Я потерял много позиций, и это осложнило мою гонку. Я до конца боролся с Ферстаппеном, но всё же смог набрать хорошие очки. Надеюсь, у нас будет отличная машина в Сильверстоуне. С нетерпением жду этой гонки и извлеку урок из этого уик-энда», — приводит слова Валттери Боттаса BBC.



Напомним, по итогам гонки Валттери Боттас финишировал третьим и упустил лидерство в личном зачёте, пропустив вперёд своего напарника Льюиса Хэмилтона.