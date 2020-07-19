Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас объяснил, почему провалил старт

Боттас объяснил, почему провалил старт
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Венгрии.

«По правде говоря, я провёл плохую гонку. Я провалил старт, когда среагировал на погасший сигнал на моём дисплее. Не знаю, почему я сделал так, вместо того чтобы отреагировать на сигнал светофора. Я потерял много позиций, и это осложнило мою гонку. Я до конца боролся с Ферстаппеном, но всё же смог набрать хорошие очки. Надеюсь, у нас будет отличная машина в Сильверстоуне. С нетерпением жду этой гонки и извлеку урок из этого уик-энда», — приводит слова Валттери Боттаса BBC.

Напомним, по итогам гонки Валттери Боттас финишировал третьим и упустил лидерство в личном зачёте, пропустив вперёд своего напарника Льюиса Хэмилтона.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020