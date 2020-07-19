Гонщиков «Хааса» оштрафовали на десять секунд за запрещённые подсказки

Оба пилота «Хааса» Кевин Магнуссен и Ромен Грожан получили 10-секундные штрафы от стюардов Гран-при Венгрии Формулы-1. Стюарды постановили, что гонщики получали инструкции из боксов во время прогревочного круга, что запрещено регламентом. Магнуссену и Грожану сказали заехать на пит-лейн для перехода с промежуточных шин на слики, однако, согласно правилам, на прогревочном круге только сами пилоты имели право принять такое решение, а приказ из боксов приравнивается к получению инструкций по управлению болидом, что на прогревочном круге перед стартом строго запрещено.
С учётом наказания Магнуссен опустился в итоговом протоколе с девятого места на десятое, пропустив вперёд пилота «Макларена» Карлоса Сайнса. Тем не менее датчанин принёс «Хаасу» первое очко в сезоне-2020 Формулы-1.
Ромен Грожан также потерял одно место и оказался 16-м, позади Кими Райкконена.
- 19 июля 2020
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