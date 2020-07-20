Пилоты Richard Childress Racing избежали завала и завоевали дубль в гонке NASCAR в Техасе

Пилот команды Richard Childress Racing Остин Диллон выиграл гонку NASCAR O’Reilly Auto Parts 500 на трассе в Техасе. Вторым финишировал его напарник Тайлер Реддик. В итоговом протоколе их разделили всего 0,149 секунды. Третьим стал пилот Team Penske Джоуи Логано.
Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Райан Блэйни – 150 из 334. Он же выиграл оба промежуточных финиша. Это уже второй случай, когда Райан лидировал на трассе в Техасе более 100 кругов, но так и не смог одержать победу.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
Личный зачёт после 18 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 721 очко. Второе место занимает Блэйни (630), третье — Брэд Кезеловски (615).
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