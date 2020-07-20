Хорнер рассказал, как механикам удалось починить болид Ферстаппена после аварии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поблагодарил механиков своей команды, которые успели восстановить болид Макса Ферстаппена за 25 секунд до конца отведённого времени перед стартом Гран-при Венгрии. Пилот из Нидерландов вылетел на прогревочном круге и повредил переднюю подвеску. Команде в срочном порядке пришлось восстанавливать болид.
«Макс на прогревочном круге трижды покидал пределы трассы. Последний раз был близким к фатальному. Поэтому нам нужно было срочно проверять все рычаги. Если бы он повредил поперечный, гонка для него закончилась бы.
Мы решили выставить болид на решётку и сделать всё возможное, чтобы отремонтировать его. Механики проделали невероятную работу. То, что обычно занимает полтора часа, они проделали за 20 минут и успели завершить все процедуры за 25 секунд до конца отведённого времени. Наши парни заслужили признание. Без них такой результат был бы невозможен», — цитирует Хорнера Pitpass.
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