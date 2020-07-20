Хэмилтон удивился, узнав, что Ферстаппен сумел выйти на старт

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью интересного момента на первых кругах Гран-при Венгрии. В видео продемонстрирован радиообмен между британским гонщиком «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и его инженерами на пит-уолл, посвящённый голландскому гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Льюису по радио сообщили, что позади него находится Ферстаппен, который уступает чуть менее 10 секунд. Это сообщение удивило пилота «Мерседеса», поскольку ранее команда сообщила ему об аварии голландца. Однако инженер объяснил Хэмилтону, что механики «Ред Булл» успели отремонтировать болид Макса на стартовой решётке, восстановив его после аварии на установочном круге.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Видео можно посмотреть в «твиттере» Формулы-1.