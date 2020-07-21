«Ред Булл» обнаружил аномалии в поведении болида

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что команда выявила аномалии в реальном поведении своего болида на трассе по сравнению с расчётными данными.

«У «Ред Булл» есть некие аномалии с болидом. Он ведёт себя не так, как мы ожидали. Команде предстоит большая работа, чтобы понять и решить проблему к следующим гонкам. Ферстаппен показал хороший прорыв в Венгрии, но, как мы видим, у «Мерседеса» есть преимущество по темпу.

Думаю, проблемы с поведением машины связаны с аэродинамикой, но в этот уик-энд мы собрали очень хорошие данные, так что, конечно, будем упорно работать, чтобы решить вопрос как можно быстрее.



Сейчас отставание выглядит солидным, но многое будет зависеть от того, насколько много производительности мы сможем извлечь из RB16. Фундаментально у нас очень сильный болид. Он просто ведёт себя не так, как предсказывалось на симуляторе. Мы должны понять причины и убедиться, что болид работает так, как это планировалось изначально», — приводит слова Хорнера Autosport.