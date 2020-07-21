Лука ди Монтедземоло опасается, что «Феррари» провалит следующие два сезона
Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло опасается за будущее итальянской команды. По его словам, если в «Скудерии» не пойдут на радикальные меры, то могут провалиться и в следующем сезоне.
«Нынешний сезон потерян, но теперь существуют риски и для следующего. Требуется смелое решение, потому что, по сути, Бинотто один. На его плечах слишком много работы. Я очень опасаюсь за то, что будет в 2021 и 2022 годах. Сегодняшняя проблема заключается в том, что на плечах одного человека, причём достаточно молодого, вся организация и вся ответственность.
В руководстве «Феррари» должны пойти на решительные действия, потому что, если машина существенно не прибавит, следующий год будет даже хуже", — приводит слова функционера GrandPX.
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