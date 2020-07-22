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Бывший технический директор «Рено» Честер продолжит карьеру в «Мерседесе» в Формуле-Е

Бывший технический директор «Рено» Честер продолжит карьеру в «Мерседесе» в Формуле-Е
Авто / Формула-1 0

Бывший технический директор «Рено» Ник Честер продолжит карьеру в Формуле-Е, сообщает The Race. Четсер занял такую же роль в заводской команде «Мерседес» в электросерии.

Честер покинул пост в «Рено» в конце прошлого года. Он работал в «Рено» с 2000 года, а с 2013 года занимал роль технического директора в «Лотусе».

Ранее слухи связывали Честера с должностью в команде «Уильямс», однако эта информация не нашла подтверждения.

Формула-Е возобновится в августе серией из трёх гонок в Берлине на трёх разных конфигурациях трассы. Именно эти три этапа станут завершающими в сезоне-2019/2020.

В настоящий момент «Мерседес» занимает пятую позицию в командном зачёте, Стоффель Вандорн — на шестом месте в личном зачёте, Ник де врис занимает 13-е место.

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