Бывший технический директор «Рено» Честер продолжит карьеру в «Мерседесе» в Формуле-Е

Бывший технический директор «Рено» Ник Честер продолжит карьеру в Формуле-Е, сообщает The Race. Четсер занял такую же роль в заводской команде «Мерседес» в электросерии.



Честер покинул пост в «Рено» в конце прошлого года. Он работал в «Рено» с 2000 года, а с 2013 года занимал роль технического директора в «Лотусе».



Ранее слухи связывали Честера с должностью в команде «Уильямс», однако эта информация не нашла подтверждения.



Формула-Е возобновится в августе серией из трёх гонок в Берлине на трёх разных конфигурациях трассы. Именно эти три этапа станут завершающими в сезоне-2019/2020.



В настоящий момент «Мерседес» занимает пятую позицию в командном зачёте, Стоффель Вандорн — на шестом месте в личном зачёте, Ник де врис занимает 13-е место.