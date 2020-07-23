Хоккенхайм не примет этап Формулы-1 в 2020 году

Управляющий директор «Хоккенхаймринга» Йорн Теске сообщил, что в 2020 году автодром не примет этап Формулы-1.



«В случае проведения гонки в октябре мы бы не сумели провести гонку с более чем 500 зрителями, так что этот факт сделал нас наименее привлекательным вариантом с экономической точки зрения. На других трассах при определённых обстоятельствах болельщики смогут посетить этап. Мы можем официально подтвердить, что в 2020 году этапа Формулы-1 на „Хоккенхаймринге“ не будет», — приводит слова Йорна Теске Autosport.



Представитель другого немецкого автодрома, «Нюрбургринга», подтвердил, что трасса продолжает вести переговоры с Формулой-1, однако руководство автодрома хочет, чтобы проведение гонки имело экономический смысл для трассы.