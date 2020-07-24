Клэр Уильямс поставила Расселла в один ряд с Мэнселлом, Хиллом и Росбергом

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс в очередной раз отдала должное пилоту команды Джорджу Расселлу, сравнив его с чемпионами мира разных лет Найджелом Мэнселлом, Деймоном Хиллом и Нико Росбергом.
«Да, конечно, он в одном ряду с Найджелом Мэнселлом, Деймоном Хиллом и Нико Росбергом. Я готова сделать всё, чтобы Джордж стал чемпионом мира с нашей командой.
Он очень талантлив. Кроме того, он предан работе и максимально сосредоточен. Не могу описать словами его ценность. Нам очень повезло, что он с нами.
Мне не хотелось бы его терять, но я не тот человек, который будет стоять на пути больших возможностей у других людей. Думаю, что доказала это в ситуации с Валттери Боттасом, когда он переходил в «Мерседес». Рада, что Джордж останется с нами. Он с нами ещё на один год, и он рад быть с нами», — приводит слова Уильямс Grandprix247.
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