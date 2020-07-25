Бинотто рассказал о вероятности прихода Мика Шумахера в Формулу-1 в 2021 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто доволен прогрессом воспитанника гоночной Академии итальянской команды Мика Шумахера, но отметил, что для получения места в Формуле-1 юному немцу необходимо прибавлять ещё.
«Думаю, Мик определённо неплохо справляется и он лучше, чем в 2019 году. Важно, что во второй год в Формуле-2 он демонстрирует прогресс. Мне кажется, что он показывает прогресс с самого начала сезона. В кое-какие моменты ему не повезло, но если вы посмотрите на его выступление в Венгрии, то согласитесь, что он был хорош. Важно, что он прибавляет.
Что касается возможного прихода в Формулу-1 в 2021 году, мне кажется, ещё слишком рано что-то решать. Мы с ним предельно честны, его итоговое положение в чемпионате будет играть важную роль. Так что он получит место в Формуле-1, когда мы посчитаем, что его прогресс в целом достаточен. Ему нужно просто продолжать работать и позже мы примем решение о следующем сезоне", — приводит слова Бинотто Autosport.
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