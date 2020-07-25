Пётр Алёшин: Роберт сейчас смотрится поярче прочих претендентов из Академии «Феррари»

Директор молодёжной программы SMP Racing Пётр Алёшин прокомментировал успехи Роберта Шварцмана в Формуле-2 и отметил, что Роберт выглядит ярче других претендентов на попадание в Формулу-1 в 2021 году под патронажем Академии «Феррари».



«Целиком согласен с Марко. Роберт — пилот очень умный. Сейчас он как раз дошёл до той стадии, когда у него вдобавок ко всему появилась «умная агрессия»: когда скорость сочетается с умением жёстко бороться и атаковать при сохранении холодного рассудка. Это очень важное и нужное сочетание.

«Марко посадил бы Шварцмана в «Альфа Ромео»? Я бы тоже посадил!» Что позволило Шварцману так ярко стартовать в Формуле-2, пора ли ему в Ф-1 и как дела у других перспективных россиян? Отвечает Пётр Алёшин.

Давление — нормальная часть работы в любом спорте. Вопрос в том, какова обратная реакция на это давление. Это часть работы, демонстрация характера. На мой взгляд, Роберт сейчас смотрится поярче прочих претендентов. Ярко едет», — рассказал Пётр Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.