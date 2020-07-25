Евгений Лосев выиграл квалификацию первого этапа RDS GP

В Рязани на трассе Atron Circuit официально стартовал сезон российского дрифта — прошла квалификация 1-го этапа RDS GP.

Сильнейшим по итогам квалификации, набрав 105 баллов, стал Евгений Лосев из команды Fail Crew. Красноярский пилот на Toyota Mark II опередил представителя Lukoil Racing Drift Team, киевлянина Алексея Головню на Toyota GT86, квалифицировавшегося на 101 балл. Топ-3 лидеров квалификации замкнул дрифтер из Красноярска Дамир Идиятулин на Toyota Altezza команды Fresh Auto Drift Team (99 баллов).

Действующий чемпион RDS GP красноярец Георгий Чивчян, выступающий на Nissan Silvia S15 команды «Форвард Авто», стал 4-м (97 баллов), а его земляк Аркадий Цареградцев, который едет за Fail Crew на новом Nissan 370Z, квалифицировался 15-м, набрав 82 балла. Столько же у ставшего 13-м москвича Никиты Шикова на Toyota GT86 из Lukoil Racing Drift Team.