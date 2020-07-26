Чернокожий гонщик назвал чемпиона Формулы-1 Стюарта главным расистом в автоспорте

Бывший гонщик NASCAR и IndyCar Уилли Т. Риббс назвал сэра Джеки Стюарта самым большим расистом из всех, с кем он когда-либо встречался.



«Сэр Полевая Мышь, более известный как Джеки Стюарт, является самым большим расистом и враждебным пилотом из всех, с кем я сталкивался в своей карьере. Причина, по которой ты не видишь проблему расизма, кроется в том, что ты сам являешься проблемой расизма», — написал Уилли Т. Риббс в своём «твиттере».



Ранее Рибс поддержал Льюиса Хэмилтона в его начинаниях по борьбе с расизмом.



«То, что делает этот человек, просто невероятно. Многие спортсмены, особенно из Америки, очень боятся потерять свои деньги. Льюис же поставил на карту всё, другие гонщики тоже показали себя и делают всё так, как надо. Льюис может многое изменить, и я хотел бы присоединиться к нему в этом. Он столкнулся с сопротивлением, но он не получает смертельных угроз. Я знаю, насколько ситуация может стать грубой. Я никогда не жаловался, позволял говорить моим кулакам. Так я боролся с расизмом и буду продолжать это делать», — рассказал Риббс в подкасте Beyond the Grid.

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