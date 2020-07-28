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Финал седьмого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 состоится 9 августа

Финал седьмого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 состоится 9 августа
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Впереди седьмой этап чемпионата России Forza Motorsport 2020, который выявит следующего чемпиона и участника гранд-финала чемпионата, сообщает пресс-служба соревнования. Отборочные заезды для всех участников пройдут с 5 по 7 августа, финал этапа стартует 9 августа в 18:00. Ограничение по числу участников – 5000 человек. Отборочные и финал чемпионата пройдут в режиме онлайн-соревнований.
Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей.

Официальный автомобиль гонки – Ferrari Spa 330 p4. Соревноваться участники седьмого этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на британской трассе «Сильверстоун». Участие в седьмом этапе Forza Motorsport 2020 бесплатное. Зарегистрироваться можно в официальной группе чемпионата во «ВКонтакте» или по ссылке.

Гостями студии и участниками финала 9 августа станут маркетинг-директор «Монстр Энерджи Рус» Иван Соломин, а также легендарный стантрайдер, атлет Black Monster Energy Марат Канкадзе.

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