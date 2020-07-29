Формула-2 приедет в Сочи в 2020-м

Организаторы объявили, что в рамках гоночного уик-энда Гран-при России, который пройдёт с 25 по 27 сентября, состоится этап Формулы-2.
Приезд Формулы-2 в Россию в качестве гонок поддержки Формулы-1 ранее находился под вопросом. Однако сторонам в лице АНО «Росгонки» и руководства Ф-2 удалось достичь договорённости о включении заездов молодёжной серии в программу Гран-при России.
«Решение о подтверждении гонки поддержки Формулы-2 на Гран-при России было весьма непростым вызовом. Вместе с тем мы не могли разочаровать наших болельщиков, ведь в этой серии принимают участие три талантливых российских пилота: Роберт Шварцман, Артём Маркелов и Никита Мазепин. Теперь зрители смогут поддерживать Даниила Квята в Формуле-1, отечественных представителей Ф-2, а значит, спортивная программа российского этапа будет яркой и захватывающей», — приводятся слова генерального директора АНО «Росгонки» Алексея Титова в пресс-релизе.
«Я очень рад, что этап Формулы-2 состоится в Сочи, ведь это моя «домашняя» трасса. В прошлом году я завоевал здесь чемпионский титул в Формуле-3, поэтому у меня много приятных воспоминаний. Мне нравится трасса, она интересная, непростая с точки зрения пилотажа и требовательная к расходу шин – за этим надо очень внимательно следить. Еще в Сочи потрясающая атмосфера, здесь очень много болельщиков, которые поддерживают российских пилотов, а это для нас очень важно. Я помню, как на трибунах радовались, когда я поднялся на подиум. Для меня это многое значит, и я буду счастлив вновь порадовать болельщиков красивой борьбой», — добавил со своей стороны пилот программы SMP Racing и Академии «Феррари», лидер общего зачёта Формулы-2 Роберт Шварцман.
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