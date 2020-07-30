Норрис показал новую раскраску шлема. Её придумала шестилетняя девочка

Гонщик команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрис показал раскраску шлема, которую планирует использовать на домашнем для себя Гран-при Великобритании. Этап Ф-1 в Сильверстоуне пройдёт с 31 июля по 2 августа.
Новую раскраску шлема придумала шестилетняя девочка по имени Ева.
«Вот дизайн шлема на этот уик-энд! Спасибо, Ева! Еве шесть лет, и она сделала это для меня. Это напомнило мне, как я, когда был младше, царапал что-то, и выходило неплохо. Это очень оригинально. Спасибо, что потратила на это своё время, Ева», — сказал Норрис.
Посмотреть фотографии новой раскраски шлема Норриса можно посмотреть в «твиттере» его команды.
После трёх этапов сезона на счету Норриса, ставшего третьим на Гран-при Австрии, 26 очков. Он занимает четвёртое место в личном зачёте.
- 30 июля 2020
-
16:36
-
16:32
-
16:24
-
15:41
-
14:25
-
13:04
-
12:10
-
11:23
-
10:11
-
09:12
-
00:50
- 29 июля 2020
-
23:59
-
23:04
-
21:52
-
20:07
-
18:33
-
17:32
-
15:24
-
14:13
-
13:10
-
13:01
-
12:10
-
11:12
-
10:12
-
09:01
- 28 июля 2020
-
23:13
-
21:53
-
20:49
-
19:20
-
18:12
-
16:15
-
15:22
-
14:34
-
14:13
-
13:31