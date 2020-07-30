Норрис показал новую раскраску шлема. Её придумала шестилетняя девочка

Гонщик команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрис показал раскраску шлема, которую планирует использовать на домашнем для себя Гран-при Великобритании. Этап Ф-1 в Сильверстоуне пройдёт с 31 июля по 2 августа.

Новую раскраску шлема придумала шестилетняя девочка по имени Ева.

«Вот дизайн шлема на этот уик-энд! Спасибо, Ева! Еве шесть лет, и она сделала это для меня. Это напомнило мне, как я, когда был младше, царапал что-то, и выходило неплохо. Это очень оригинально. Спасибо, что потратила на это своё время, Ева», — сказал Норрис.

Посмотреть фотографии новой раскраски шлема Норриса можно посмотреть в «твиттере» его команды.

После трёх этапов сезона на счету Норриса, ставшего третьим на Гран-при Австрии, 26 очков. Он занимает четвёртое место в личном зачёте.