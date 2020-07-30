Ферстаппен: суть не в том, чтобы вставать на колено

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал продолжающиеся обсуждения насчёт акций Формулы-1 в поддержку борьбы с расизмом. Ряд гонщиков, включая пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, надеется, что рано или поздно все гонщики чемпионата мира дружно встанут на одно колено. Однако Ферстаппен, как и ряд других пилотов, не собирается вставать на колено — он ни разу не делал этого перед тремя первыми этапами сезона-2020.



«Все высказывают своё мнение разными способами, но каждый сражается против расизма. Я не думаю, что мы способны остановить расизм, но, по крайней мере, мы сражаемся. Суть не в том, чтобы вставать на колено, а в том, чтобы работать вместе», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.