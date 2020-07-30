Ферстаппен: суть не в том, чтобы вставать на колено
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал продолжающиеся обсуждения насчёт акций Формулы-1 в поддержку борьбы с расизмом. Ряд гонщиков, включая пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, надеется, что рано или поздно все гонщики чемпионата мира дружно встанут на одно колено. Однако Ферстаппен, как и ряд других пилотов, не собирается вставать на колено — он ни разу не делал этого перед тремя первыми этапами сезона-2020.
«Все высказывают своё мнение разными способами, но каждый сражается против расизма. Я не думаю, что мы способны остановить расизм, но, по крайней мере, мы сражаемся. Суть не в том, чтобы вставать на колено, а в том, чтобы работать вместе», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.
- 30 июля 2020
-
21:20
-
21:13
-
21:13
-
20:42
-
20:01
-
19:02
-
17:17
-
16:36
-
16:32
-
16:24
-
15:41
-
14:25
-
13:04
-
12:10
-
11:23
-
10:11
-
09:12
-
00:50
- 29 июля 2020
-
23:59
-
23:04
-
21:52
-
20:07
-
18:33
-
17:32
-
15:24
-
14:13
-
13:10
-
13:01
-
12:10
-
11:12
-
10:12
-
09:01
- 28 июля 2020
-
23:13
-
21:53
-
20:49
Партнерский контент