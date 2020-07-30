Хэмилтон поблагодарил Грожана, изменившего позицию по антирасистским акциям в Ф-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон похвалил гонщика «Хааса» Ромена Грожана, который изменил позицию по поводу преклонения колена в знак солидарности с борьбой с расизмом. Грожан заявил, что был не прав. Ранее он говорил, что пилотам больше необязательно становиться на одно колено.

«Грожан связался со мной после последней гонки. Мы созвонились, у нас был отличный разговор. Думаю, что он получился очень информативным для нас обоих. Мы пришли к выводу, что у нас гораздо больше общего, чем казалось.

Он — человек, которому не всё равно. И очень приятно слышать от него такие слова. Всегда тяжело признать, что был изначально не прав, изменить позицию. Я очень ценю такие действия Ромена», — цитирует Хэмилтона Autosport.