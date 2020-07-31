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Хюлькенберг и «Рейсинг Пойнт» ждут результатов теста на коронавирус

Хюлькенберг и «Рейсинг Пойнт» ждут результатов теста на коронавирус
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» пока не может официально объявить о временном контракте с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом. Бывший пилот «Рено» должен на две гонки сменить в составе «Рейсинг Пойнт» заболевшего коронавирусом Серхио Переса, однако, чтобы получить право попасть на территорию автодрома «Сильверстоун», Хюлькенберг должен получить отрицательный результат анализа на коронавирус. В настоящий момент команда и гонщик продолжают ждать результата анализа.

Таким образом, Хюлькенберг вряд ли успеет приступить к работе с самого начала первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1. Вместе с тем Нико ожидает результата совсем рядом с трассой: база «Рейсинг Пойнт» находится по соседству с автодромом.

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