Хюлькенберг и «Рейсинг Пойнт» ждут результатов теста на коронавирус
Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» пока не может официально объявить о временном контракте с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом. Бывший пилот «Рено» должен на две гонки сменить в составе «Рейсинг Пойнт» заболевшего коронавирусом Серхио Переса, однако, чтобы получить право попасть на территорию автодрома «Сильверстоун», Хюлькенберг должен получить отрицательный результат анализа на коронавирус. В настоящий момент команда и гонщик продолжают ждать результата анализа.
Таким образом, Хюлькенберг вряд ли успеет приступить к работе с самого начала первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1. Вместе с тем Нико ожидает результата совсем рядом с трассой: база «Рейсинг Пойнт» находится по соседству с автодромом.
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