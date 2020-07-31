Хюлькенберг: ехал на «Нюрбургринг», а тут позвонил Отмар

Нико Хюлькенберг, который на Гран-при Великобритании сядет за руль машины «Рейсинг Пойнт» вместо заразившегося коронавирусом Серхио Переса, прокомментировал выбор команды.

«Я ехал на „Нюрбургринг“ на другой гоночный проект, когда мне позвонил Отмар [Зафнауэр, руководитель команды]. Это было менее 24 часов назад, так что сейчас немного сюрреалистические ощущения, но мне нравятся интересные вызовы — такие, как этот.

Очевидно, это сложная ситуация для „Рейсинг Пойнт“ и Чеко. Он мой друг, старый напарник, и я желаю ему скорейшего выздоровления. Я постараюсь сделать для команды всё, что смогу!» — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.

Изначально предполагалось, что Переса заменит либо Эстебан Гутьеррес, либо Стоффель Вандорн, однако в «Рейсинг Пойнт» сделали выбор в пользу Хюлькенберга, который, в отличие от мексиканца и бельгийца, выступал в Формуле-1 в сезоне-2019, защищая цвета «Рено».