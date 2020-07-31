В «Рейсинг Пойнт» не понимают, есть ли у Переса шанс выступить на ГП 70-летия

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр признался, что пока в команде не знают, есть ли у мексиканского пилота Серхио Переса шанс принять участие в следующем этапе Формулы-1 — Гран-при 70-летия, который пройдёт с 7 по 9 августа. Если заболевший коронавирусом Перес окажется обязан провести на карантине 10 дней, то и на втором этапе в Сильверстоуне его заменит Нико Хюлькенберг.
«Точно, что если Серхио не будет доступен, то Нико проведёт обе гонки. Но ещё существует определённая неясность: мы не уверены, идёт речь о семи или 10 днях. Положительный анализ Чеко пришёл в среду, и я полагаю, что в среду — но я не уверен на сто процентов — в Англии ещё действовало требование с семью днями карантина, а не 10. Но я всё ещё не уверен. Если это 10 дней, то Нико проведёт обе гонки. Если семь, то одно из препятствий будет позади. Второе — у Серхио должен быть отрицательный анализ», — приводит слова Зафнауэра Motorsport Week.
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