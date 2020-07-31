Другович завоевал поул на этапе Ф-2 в Великобритании, Мазепин — 5-й, Шварцман — 18-й

Бразильский гонщик Фелипе Другович завоевал поул-позишен в квалификации первого британского этапа Формулы-2 на автодроме «Сильверстоун». Вместе с Друговичем с первой линии будет стартовать местный пилот Каллум Айлотт.



Лидер общего зачёта россиянин Роберт Шварцман сумел показать лишь 18-е время, хотя провёл полноценную сессию. Артём Маркелов остался 21-м, а лучшим из россиян стал Никита Мазепин, на счету которого пятый результат.



Формула-2. Великобритания. Квалификация



1. Фелипе Другович — 1:39.527

2. Каллум Айлотт — 1:39.666

3. Мик Шумахер — 1:39.761

4. Кристиан Лундгор — 1:39.846

5. Никита Мазепин — 1:39.963

6. Джек Эйткен — 1:40.082

7. Джехан Дарувала — 1:40.140

8. Чжоу Гуаньюй — 1:40.180

9. Юки Цунода — 1:40.216

10. Луи Делетраз — 1:40.324...

18. Роберт Шварцман — 1:41.047...

21. Артём Маркелов — 1:41.342.