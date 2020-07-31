Другович завоевал поул на этапе Ф-2 в Великобритании, Мазепин — 5-й, Шварцман — 18-й

Бразильский гонщик Фелипе Другович завоевал поул-позишен в квалификации первого британского этапа Формулы-2 на автодроме «Сильверстоун». Вместе с Друговичем с первой линии будет стартовать местный пилот Каллум Айлотт.
Лидер общего зачёта россиянин Роберт Шварцман сумел показать лишь 18-е время, хотя провёл полноценную сессию. Артём Маркелов остался 21-м, а лучшим из россиян стал Никита Мазепин, на счету которого пятый результат.
Формула-2. Великобритания. Квалификация
1. Фелипе Другович — 1:39.527
2. Каллум Айлотт — 1:39.666
3. Мик Шумахер — 1:39.761
4. Кристиан Лундгор — 1:39.846
5. Никита Мазепин — 1:39.963
6. Джек Эйткен — 1:40.082
7. Джехан Дарувала — 1:40.140
8. Чжоу Гуаньюй — 1:40.180
9. Юки Цунода — 1:40.216
10. Луи Делетраз — 1:40.324...
18. Роберт Шварцман — 1:41.047...
21. Артём Маркелов — 1:41.342.
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