Хюлькенберг: последние 24 часа получились сумасшедшими и дикими

Гонщик «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг, подменяющий в команде Серхио Переса, рассказал, как попал в команду и как у него сложились пятничные тренировки.



«Последние 24 часа получились особенными — сумасшедшими и дикими. Мне позвонили вчера в 16:30, я полетел сюда на самолёте, до двух ночи мы работали над гоночным креслом, в восемь утра провёл час на симуляторе, немножко подготовился — ночь была короткой. Но оно того стоило. Большое спасибо ребятам из ночной смены, они проделали потрясающую работу, чтобы я довольно комфортно чувствовал себя в машине, и ФИА — что так быстро решила вопрос с суперлицензией.



Но самое главное, мы выполнили сегодняшнюю программу, проехали много кругов, и я это ощущаю. Думаю, тело даст о себе знать завтра и послезавтра. Очевидно, что вызов непростой, но я не боюсь. Старался двигаться сегодня шаг за шагом, привыкнуть к машине. Она отличается от прошлогодней. Нужно время, чтобы всё понять и узнать, как нужно управлять болидом. У машины огромный потенциал, она очень быстрая. Я не использовал слишком уж хорошо возможности „софта“, было время в запасе. Мне нужно лучше использовать эти шины», — приводит слова Хюлькенберга GPToday.