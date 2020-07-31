Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании
После пятничных тренировок Гран-при Великобритании команда «Альфа Таури» приняла решение заменить коробки передач на болидах Пьера Гасли и Даниила Квята. Об этом сообщает журналист портала F1i Крис Медланд на своей странице в «Твиттере».
Замена коробки передач влечёт за собой штраф — потерю пяти позиций на старте гонки. Именно такое наказание ждёт Квята. А вот его напарнику повезло чуть больше. Гасли не финишировал на Гран-при Венгрии и может без последствий получить новую коробку передач.
Напомним, лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов показал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. В первой практике быстрейшим был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Квят стал 10-м в первой сессии, 15-м — во второй.
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