Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании

После пятничных тренировок Гран-при Великобритании команда «Альфа Таури» приняла решение заменить коробки передач на болидах Пьера Гасли и Даниила Квята. Об этом сообщает журналист портала F1i Крис Медланд на своей странице в «Твиттере».



Замена коробки передач влечёт за собой штраф — потерю пяти позиций на старте гонки. Именно такое наказание ждёт Квята. А вот его напарнику повезло чуть больше. Гасли не финишировал на Гран-при Венгрии и может без последствий получить новую коробку передач.

Напомним, лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов показал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. В первой практике быстрейшим был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Квят стал 10-м в первой сессии, 15-м — во второй.