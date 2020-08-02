Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10
Сегодня, 2 августа, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоится гонка четвёртого этапа сезона-2020 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Великобритании.
После третьего этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 15-й позиции.
Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Великобритании — 2020. Онлайн-трансляция гонки
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