Зайдль: Хюлькенберг всегда мечтал управлять «Мерседесом». Теперь у него есть шанс!
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль пошутил, что у Нико Хюлькенберга, мечтавшего управлять болидом «Мерседеса», появился такой шанс за рулём «Рейсинг Пойнт».
«Нико всегда мечтал управлять «Мерседесом». Теперь у него появился шанс, которого он так долго ждал! Даже если это прошлогодняя модель», — приводит слова Зайдля Auto Motor und Sport.
Хюлькенберг заменил Серхио Переса в «Рейсинг Пойнт» на Гран-при Великобритании. Тест мексиканца на коронавирус дал положительный результат.
Предполагалось, что Переса заменит либо Эстебан Гутьеррес, либо Стоффель Вандорн, однако в «Рейсинг Пойнт» сделали выбор в пользу Хюлькенберга, который, в отличие от мексиканца и бельгийца, выступал в Формуле-1 в сезоне-2019, защищая цвета «Рено».
- 31 июля 2020
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