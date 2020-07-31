Зайдль: Хюлькенберг всегда мечтал управлять «Мерседесом». Теперь у него есть шанс!

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль пошутил, что у Нико Хюлькенберга, мечтавшего управлять болидом «Мерседеса», появился такой шанс за рулём «Рейсинг Пойнт».

«Нико всегда мечтал управлять «Мерседесом». Теперь у него появился шанс, которого он так долго ждал! Даже если это прошлогодняя модель», — приводит слова Зайдля Auto Motor und Sport.



Хюлькенберг заменил Серхио Переса в «Рейсинг Пойнт» на Гран-при Великобритании. Тест мексиканца на коронавирус дал положительный результат.

Предполагалось, что Переса заменит либо Эстебан Гутьеррес, либо Стоффель Вандорн, однако в «Рейсинг Пойнт» сделали выбор в пользу Хюлькенберга, который, в отличие от мексиканца и бельгийца, выступал в Формуле-1 в сезоне-2019, защищая цвета «Рено».