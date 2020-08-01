Грожана обвинили в расизме в социальных сетях. Штайнер вновь встал на защиту пилота

Руководителю «Хааса» Гюнтеру Штайнеру вновь пришлось защищать своего пилота Ромена Грожана после того, как его начали критиковать в социальных сетях за нежелание продолжать участие в акциях по борьбе с расизмом.



Грожан во время Гран-при Венгрии заявил, что ему достаточно было один раз преклонить колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter на старте сезона. Эти слова крайне негативно воспринял шестикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон, и Штайнер тогда вступился за своего гонщика.



«Уже говорил это раньше, каждый человек должен выражать собственное мнение и делать так, как хочет. Уверен и могу утверждать публично, что Ромен не расист или что-то в этом роде. У каждого есть свобода высказывать мнение или помогать кому-то так, как он того хочет.



Если люди приходят к выводу, что он расист, потому что не носил чёрную футболку, это неправильно. На мой взгляд, нельзя судить кого-то по таким вещам. Уважение к окружающим должно быть в сердце, а не на футболке.



У меня нет никаких проблем с Роменом или с его отношением к данной проблеме. Знаю, что он не тот, кем его считают авторы подобных обвинений», — цитирует Штайнера GP Fans.

«Это свободный мир». Штайнер поддержал решение Грожана перестать преклонять колено