Мазепин выиграл первую гонку Формулы-2 в Великобритании, Шварцман — 14-й

Российский гонщик Никита Мазепин одержал уверенную победу в основной гонке великобританского этапа Формулу-2 на автодроме «Сильверстоун». После старта с пятой позиции Мазепин быстро вышел на второе место и обогнал в споре за лидерство Мика Шумахера. После волны пит-стопов россиянин вернулся на первую позицию и не подпустил к себе Чжоу Гуаньюя, хотя китаец ехал на мягких шинах.



Ещё два российских пилота Роберт Шварцман и Артём Маркелов очков не набрали, финишировав на 14-м и 18-м местах. Россиянам не помогла альтернативная тактика с долгим первым отрезком на более жёстких шинах.



Формула-2. Великобритания. Первая гонка.



1. Никита Мазепин — 29 кругов

2. Чжоу Гуаньюй +5,3

3. Юки Цунода +7,4

4. Кристиан Лундгор +8,0

5. Каллум Айлотт +10,7

6. Луи Делетраз +16,1

7. Фелипе Другович +18,1

8. Дэниел Тиктум +20,5

9. Мик Шумахер +24,7

10. Нобухару Мацусита +25,3...

14. Роберт Шварцман +30,7...

18. Артём Маркелов +53,5.