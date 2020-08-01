Мазепин выиграл первую гонку Формулы-2 в Великобритании, Шварцман — 14-й

Российский гонщик Никита Мазепин одержал уверенную победу в основной гонке великобританского этапа Формулу-2 на автодроме «Сильверстоун». После старта с пятой позиции Мазепин быстро вышел на второе место и обогнал в споре за лидерство Мика Шумахера. После волны пит-стопов россиянин вернулся на первую позицию и не подпустил к себе Чжоу Гуаньюя, хотя китаец ехал на мягких шинах.
Ещё два российских пилота Роберт Шварцман и Артём Маркелов очков не набрали, финишировав на 14-м и 18-м местах. Россиянам не помогла альтернативная тактика с долгим первым отрезком на более жёстких шинах.
Формула-2. Великобритания. Первая гонка.
1. Никита Мазепин — 29 кругов
2. Чжоу Гуаньюй +5,3
3. Юки Цунода +7,4
4. Кристиан Лундгор +8,0
5. Каллум Айлотт +10,7
6. Луи Делетраз +16,1
7. Фелипе Другович +18,1
8. Дэниел Тиктум +20,5
9. Мик Шумахер +24,7
10. Нобухару Мацусита +25,3...
14. Роберт Шварцман +30,7...
18. Артём Маркелов +53,5.
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