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Смоляр выиграл вторую гонку Формулы-3 в Сильверстоуне, сдержав атаки Бекманна

Смоляр выиграл вторую гонку Формулы-3 в Сильверстоуне, сдержав атаки Бекманна
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Александр Смоляр стал победителем спринтерской гонки этапа Формулы-3 на трассе «Сильверстоун». После старта с поул-позишен Смоляр практически всю гонку сдерживал атаки ехавшего вторым Дэвида Бекманна, имевшего в распоряжении систему DRS. При этом несколько раз во время гонки Смоляр менял траекторию на прямых, пытаясь лишить соперника слипстрима. Стюарды этапа расследуют поведение россиянина после гонки.

Формула-3. Великобритания. Вторая гонка

1. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — 20 кругов
2. Дэвид Бекманн (Trident) +0,7
3. Клемент Новалак (Carlin) +1,1
4. Алекс Перони (Campos) +1,7
5. Фредерик Вести (Prema) +2,2
6. Логан Сарджент (Prema) +2,6
7. Лиам Лоусон (Hitech) +6,4
8. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +6,9
9. Рихард Версхор (MP Motorsport) +7,6
10. Джейк Хьюз (HWA) +7,8…
15. Давид Шумахер (Charouz) +14,6…
21. София Флёрш (Campos) +21,9...
Оскар Пиастри (Prema) — сошёл.

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