Смоляр выиграл вторую гонку Формулы-3 в Сильверстоуне, сдержав атаки Бекманна

Российский гонщик Александр Смоляр стал победителем спринтерской гонки этапа Формулы-3 на трассе «Сильверстоун». После старта с поул-позишен Смоляр практически всю гонку сдерживал атаки ехавшего вторым Дэвида Бекманна, имевшего в распоряжении систему DRS. При этом несколько раз во время гонки Смоляр менял траекторию на прямых, пытаясь лишить соперника слипстрима. Стюарды этапа расследуют поведение россиянина после гонки.



Формула-3. Великобритания. Вторая гонка



1. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — 20 кругов

2. Дэвид Бекманн (Trident) +0,7

3. Клемент Новалак (Carlin) +1,1

4. Алекс Перони (Campos) +1,7

5. Фредерик Вести (Prema) +2,2

6. Логан Сарджент (Prema) +2,6

7. Лиам Лоусон (Hitech) +6,4

8. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +6,9

9. Рихард Версхор (MP Motorsport) +7,6

10. Джейк Хьюз (HWA) +7,8…

15. Давид Шумахер (Charouz) +14,6…

21. София Флёрш (Campos) +21,9...

Оскар Пиастри (Prema) — сошёл.