Пьер Гасли тоже просил «Ред Булл» предоставить ему более опытного гоночного инженера

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли признался, что в прошлом сезоне просил «Ред Булл» предоставить ему другого гоночного инженера. А гонщик «Ред Булл» Александер Албон, который сменил Гасли в команде, начал работать с новым гоночным инженером. Им стал Саймон Ренни, который был гоночным инженером Марка Уэббера и Даниэля Риккардо.
«Ред Булл» проводит замену инженера, потому что в команде считают, что так будет лучше. Если честно, будучи в «Ред Булл», в прошлом сезоне я просил сменить гоночного инженера.
В Формуле-1 я лишь один год. У меня было мало опыта, знал, что быстр, но хотелось, чтобы рядом был кто-то более опытный. Хотелось работать с кем-то, кто, в отличие от меня, не был новичком в Формуле-1. Из-за этого мне было тяжелее. Но, конечно, было гораздо больше причин, по которым я не был настолько конкурентоспособным, как мы надеялись.
Знаю эти причины, их знают и в «Ред Булл». Мы понимаем, что всё могло сложиться лучше. Но теперь это в прошлом», — цитирует Гасли GrandPX.
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