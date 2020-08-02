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Раст одержал победу во второй гонке DTM в Спа, Кубица — 14-й

Раст одержал победу во второй гонке DTM в Спа, Кубица — 14-й
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Немецкий пилот Рене Раст стал победителем второй гонки этапа DTM в Спа. Для Раста эта победа стала первой в сезоне. В упорной борьбе он победил напарника по концерну Audi Нико Мюллера.

Третьим гонку завершил ещё один пилот Audi - Робин Фряйнс. Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица показал лишь 14-й результат и стал предпоследним.

DTM. Спа. Вторая гонка

1. Рене Раст (Audi) — 57:17.254
2. Нико Мюллер (Audi) — + 0,483
3. Робин Фряйнс (Audi) — + 5,393
4. Джейми Грин (Audi) — + 11,080
5. Майк Роккенфеллер (Audi) — + 23,435
6. Шелдон Ван Дер Линде (BMW) — + 24,118
7. Лоик Дюваль (Audi) — + 27,128
8. Лукас Ауэр (BMW) — + 43,098
9. Джонатан Абердейн (BMW) — + 43,773
10. Марко Виттманн (BMW) — + 46,802
11. Филипп Энг (BMW) — + 47,749
12. Фабио Шерер (Audi) — + 50,313
13. Тимо Глок (BMW) — + 54,206
14. Роберт Кубица (BMW) — + 1.30,445
15. Фердинанд Габсбург (Audi) — + 1.49,237
16. Харрисон Ньюи (Audi) — не финишировал.

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