Раст одержал победу во второй гонке DTM в Спа, Кубица — 14-й

Немецкий пилот Рене Раст стал победителем второй гонки этапа DTM в Спа. Для Раста эта победа стала первой в сезоне. В упорной борьбе он победил напарника по концерну Audi Нико Мюллера.

Третьим гонку завершил ещё один пилот Audi - Робин Фряйнс. Бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица показал лишь 14-й результат и стал предпоследним.

DTM. Спа. Вторая гонка

1. Рене Раст (Audi) — 57:17.254

2. Нико Мюллер (Audi) — + 0,483

3. Робин Фряйнс (Audi) — + 5,393

4. Джейми Грин (Audi) — + 11,080

5. Майк Роккенфеллер (Audi) — + 23,435

6. Шелдон Ван Дер Линде (BMW) — + 24,118

7. Лоик Дюваль (Audi) — + 27,128

8. Лукас Ауэр (BMW) — + 43,098

9. Джонатан Абердейн (BMW) — + 43,773

10. Марко Виттманн (BMW) — + 46,802

11. Филипп Энг (BMW) — + 47,749

12. Фабио Шерер (Audi) — + 50,313

13. Тимо Глок (BMW) — + 54,206

14. Роберт Кубица (BMW) — + 1.30,445

15. Фердинанд Габсбург (Audi) — + 1.49,237

16. Харрисон Ньюи (Audi) — не финишировал.