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Ветров: авария Квята — нелепое стечение обстоятельств

Ветров: авария Квята — нелепое стечение обстоятельств
Авто / Формула-1 0

Известный российский гонщик Николай Ветров прокомментировал аварию Даниила Квята на Гран-при Великобритании.

«Авария — нелепое стечение обстоятельств. Квят достаточно хорошо ехал и приближался к Гасли. Эту ситуацию надо изучить, может он где-то сильно заехал на поребрик. Очень жаль.

Мне понравилась его движение в этой гонке. Сначала, мы помним, у него барахлила коробка — её поменяли. Пять мест он потерял, но быстро приблизился к Гасли. Он бы его объехал, если бы не эта случайность.

У него с каждой гонкой получается всё лучше и лучше. На следующем этапе я жду его в десятке точно», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее Квят взял на себя вину за инцидент, опровергнув предположения, что машину развернуло из-за прокола колеса.

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