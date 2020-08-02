Ветров: авария Квята — нелепое стечение обстоятельств

Известный российский гонщик Николай Ветров прокомментировал аварию Даниила Квята на Гран-при Великобритании.



«Авария — нелепое стечение обстоятельств. Квят достаточно хорошо ехал и приближался к Гасли. Эту ситуацию надо изучить, может он где-то сильно заехал на поребрик. Очень жаль.



Мне понравилась его движение в этой гонке. Сначала, мы помним, у него барахлила коробка — её поменяли. Пять мест он потерял, но быстро приблизился к Гасли. Он бы его объехал, если бы не эта случайность.



У него с каждой гонкой получается всё лучше и лучше. На следующем этапе я жду его в десятке точно», — сказал Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее Квят взял на себя вину за инцидент, опровергнув предположения, что машину развернуло из-за прокола колеса.