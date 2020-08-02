Ферстаппен — о пит-стопе: ни о чём не жалею и считаю, что мы приняли правильное решение

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал финиш на втором месте на Гран-при Великобритании. Если бы не пит-стоп перед финише, голландец мог бы успеть обогнать Льюиса Хэмилтона и выиграть гонку.



«Знаю, что каждый спрашивает, не стоило ли нам не заезжать в боксы за „софтом“, ведь мы могли выиграть, но все эти „бы“… Всегда можно задавать такие вопросы задним числом, но я ни о чём не жалею и считаю, что мы приняли правильное решение совершить пит-стоп ради быстрейшего круга. Мы сделали правильную вещь — кто знает, может, я бы тоже заработал прокол. Такие вещи нельзя предсказать, ведь такое происходит в Ф-1 в наши дни не так часто. В конечном счёте „Мерседес“ заслуживал победу, они были быстрее нас. Кто-то говорит, что Льюису повезло, но в первую очередь ему не повезло, что он заработал прокол, так же как и Боттас.



Я рад финишировать вторым, ведь было похоже, что реально только третье место. На каждом круге я был на четыре-пять десятых медленнее „Мерседеса“, но на секунду быстрее машин позади, так что гонка была довольно скучной. В какой-то момент я по радио сказал инженеру, чтобы он не забывал пить воду! А в остальном я просто считал овец!



Следующая неделя будет немного отличаться из-за другого выбора шин, что повлияет на стратегию. И пусть мы остаёмся реалистами по поводу темпа „Мерседеса“ в сравнении с нашим, но мы не перестанем давить на них — так, как делали это сегодня», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».