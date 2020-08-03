Кезеловски одержал уверенную победу на этапе NASCAR в Нью-Хэмпшире

Брэд Кезеловски из Team Penske Ford стал победителем гонки NASCAR Foxwoods Resort Casino 301 на трассе в Нью-Хэмпшире. Вторым финишировал Дэнни Хэмлин, третьим – Мартин Труэкс-младший.
Кезеловски записал на свой счёт наибольшее количество кругов лидирования в гонке – 184 из 301. Кроме того, он выиграл второй промежуточный финиш, заработав дополнительные баллы в плей-офф. Первый остался за Хэмлином.
Эта 33-я победа Брэда в чемпионатах NASCAR и третья в этом сезоне.
Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.
Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.
Личный зачёт после 20 гонок сезона возглавляет Кевин Харвик, набравший 803 очка. Второе место занимает Кезеловски (722), третье — Хэмлин (688), четвёртое – Райан Блэйни (685), пятое – Чейз Эллиотт (660).
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