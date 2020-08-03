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Бинотто: я больше не технический директор «Феррари»

Бинотто: я больше не технический директор «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Маттиа Бинотто после ухода из «Феррари» Маурицио Арривабене долгое время совмещал должности руководителя команды и технического директором. Теперь, по его словам, он сосредоточится лишь на одной роли.

«Я больше не являюсь техническим директором, теперь я просто руководитель команды», — цитирует Бинотто GPblog.

Ранее «Феррари» объявила о реструктуризации технического отдела для более целостного акцента на повышении производительности. В «Скудерии» был создан новый отдел по повышению эффективности, возглавляемый Энрико Кардиле. При этом остальные области работы останутся неизменными — Энрико Гуалтьери продолжит отвечать за разработку силовых установок, Лоран Мекис сохранил должность спортивного директора, а Симоне Реста продолжит возглавлять отдел разработки шасси. Президент «Феррари» Джон Элканн выразил полную поддержку Бинотто.

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