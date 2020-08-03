Риккардо: ещё пара кругов, и мог бы быть подиум

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги Гран-при Великобритании. Он стартовал с восьмой позиции, но смог закончить гонку в шаге от подиума, на четвёртом месте.
«В конце это была сумасшедшая гонка, очень здорово занять четвёртое место. Мы хорошо стартовали, поднялись на шестую позицию и показали приличный темп. При рестарте после машины безопасности я был рядом с Карлосом Сайнсом, но недостаточно, это позволило Ландо приблизится, и в итоге он прошёл меня. Было немного неприятно, но в конце концов позиция вернулась к нам. Гонка действительно ожила, и это было реально здорово.
У нас был неплохой темп в конце, и я смог пройти Ландо, а затем у Карлоса возникла проблема. Я видел, как приближался к Леклеру, ещё пара кругов и мог бы быть подиум! У нас есть ещё один шанс на следующей неделе. Нам помог некоторый хаос, но мы определённо были в шестёрке по скорости, и это приятно», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».
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