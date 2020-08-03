Магнуссен объяснил, почему перестал вставать на колено
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал, что принял решение не преклонять колено перед Гран-при Великобритании, так как не полностью разделяет идеи движения Black Lives Matter.
На официальном сайте Black Lives Matter расизм – лишь одна из упомянутых проблем. Среди прочих направлений движения есть и такие, как поддержка трансгендеров и цисгендеров, и даже отсылки с требованиями снизить ядерный потенциал стран Запада.
«Я не полностью поддерживаю то, за что выступает организация Black Lives Matter. Думаю, с расизмом должно быть покончено. Вот почему я сначала вставал на колено. Но уверен, что каждый пилот и каждый человек могут выражать свои мысли так, как они считают нужным», — приводит слова Магнуссена GrandPX.
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