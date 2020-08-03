Алёшин объяснил, почему авария на «Сильверстоуне» не должна повлиять на Квята
Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин выразил мнение, что досадная авария на Гран-при Великобритании не должна отразиться на психологическом состоянии пилота «Альфа Таури» Даниила Квята.
«Я думаю, Даня находится в той стадии профессионализма, что с психологической точки зрения эта авария ему никак не аукнется в будущем. Просто жалко, что так получилось. На тот момент он был на подходе к топ-10, вполне мог бороться за очки. Гонка складывалось для него хорошо, и этот прокол заднего правого колеса был очень некстати. В том месте, где это случилось, у него не было шансов избежать аварии. Когда в быстрых поворотах у тебя случается прокол, ты становишься пассажиром», — приводят слова Алёшина «Известия».
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