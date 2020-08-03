Хэмилтон признался, что ему не нравится нынешний сезон с отсутствием конкуренции

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон посетовал, что хотел бы вести с соперниками более плотную борьбу в нынешнем сезоне. При этом пилот «Мерседеса» отметил, что болельщикам не следует упрекать его команду в доминировании.
«Честно говоря, в душе я настоящий гонщик. И это не тот чемпионат, на который надеялся. Я бы предпочёл вести максимально плотные сражения, потому что это заставляет меня двигаться вперёд.
В конечном счёте каждой команде даны правила, и мы только что проделали исключительную работу. Вы не можете винить мою команду за это. Это не наша вина», — приводит слова Хэмилтона GrandPX.
После четвёртого Гран-при в сезоне Хэмилтон увеличил отрыв от своего напарника Валттери Боттаса в личном зачёте до 30 очков. Идущего третьим Макса Ферстаппена из «Ред Булл» он опережает на 36 баллов.
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