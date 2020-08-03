Росс Браун: на месте «Ред Булл» я бы тоже провёл «бесплатный» пит-стоп

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал решение «Ред Булл» зазвать Макса Ферстаппена в боксы за два круга до финиша гонки.
«Так вышло, что решение „Ред Булл“ позвать Ферстаппена на поздний пит-стоп стоило им победы в Гран-при, однако в тот момент они не могли об этом знать. Когда Боттас медленно ехал свой круг и заехал в боксы с проколом, Макс оказался на втором месте и получил шанс провести бесплатный пит-стоп. Я не знаю, по какой причине в команде решили зазвать Макса в боксы: либо ради того, чтобы заработать очко за лучший круг, либо чтобы обезопасить себя от проблем с шинами, либо и по той и по другой причине, но я уверен, что они не думали, что проблемы Боттаса повторятся и на машине Льюиса. Мне их решение не кажется плохим.
»Ред Булл" не повезло. В итоге получилось так, что Макс мог выиграть гонку. Но он оказался в такой позиции только благодаря проблемам Боттаса. На месте «Ред Булл» я бы тоже провёл пит-стоп в этой ситуации", — написал Росс Браун в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.
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