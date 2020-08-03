Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Феттель уехал из Сильверстоуна вместе с руководителем «Рейсинг Пойнт»

Феттель уехал из Сильверстоуна вместе с руководителем «Рейсинг Пойнт»
Авто / Формула-1 0

Известный фотограф Марк Саттон сообщил, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель покинул автодром в Сильверстоуне вместе с руководителем «Рейсинг Пойнт» Отмаром Зафнауэром.

«Феттель сел в машину Отмара Зафнауэра на место пассажира в его голубую „Феррари“. Хотел бы, чтобы у меня оказалась камера под рукой, потому что это был бы фантастический снимок и отличная история. Видел, как это произошло, но не знаю, куда они поехали. Может быть, в дом Отмара в Оксфорде, а может быть, на завод „Рейсинг Пойнт“. Проезжал мимо базы, но машины там не было», — рассказал Марк Саттон в «Инстаграме».

Напомним, слухи связывают Себастьяна Феттеля с возможным переходом в «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона станет «Астон Мартин». Феттель может сменить в составе команды Серхио Переса.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020