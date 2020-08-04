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Альберс — о проблемах «Ред Булл»: эра Ньюи закончилась

Альберс — о проблемах «Ред Булл»: эра Ньюи закончилась
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 нидерландец Кристиан Альберс выразил мнение, что проблемы «Ред Булл» заключаются не в силовых установках, а в аэродинамике. Он предположил, что времена успешных решений от Эдриана Ньюи прошли. При этом Альберс добавил, что его соотечественнику Максу Ферстаппену нужен сильный напарник.

«Макс может создавать возможности. Он настоящий боец. Я не думаю, что двигатель «Хонда» стал хуже. Жаль, что «Мерседес» так доминирует. Но где сейчас Эдриан Ньюи? Я уже много лет слышал, что он лучший конструктор в мире, но ситуация меняется. Может быть, его эра закончилась.

У «Ред Булл» теперь только один пилот. И это не помогает Ферстаппену получать те десятые доли секунды, которые ему нужны», — приводит слова Альберса GrandPX.

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