Петров объяснил, почему нормально, что Квят не смотрел на трассу перед аварией

Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал аварию Даниила Квята в гонке Гран-при Великобритании и признание россиянина, что перед инцидентом он отвлёкся от трассы на работу с переключателями на рулевом колесе. Позднее стало известно, что авария произошла не из-за ошибки Квята, а из-за проблемы с задним правым колесом.

Квят признался, что перед аварией отвлёкся от трассы из-за проблем с машиной

«Даниил сам сказал, что не смотрел на трассу непосредственно перед вылетом и был занят переключением переключателя на руле – из-за чего сам он сразу после аварии верил, что к аварии привела его ошибка. На самом деле, если не у всех пилотов, то у большинства точно были такие ситуации, когда ты отвлекаешься на переключатели на руле, потом поднимаешь глаза и видишь, что находишься не совсем там, где рассчитывал. Это не самая необычная ситуация, потому что команды порой просят совершить операции на руле незамедлительно – и в целом это практически непрерывный процесс. Ты нажимаешь кнопки, меняешь положение переключателей на входе в поворот, на выходе, на прямых.



Это данность. Хочешь ехать быстро – работай: с балансом тормозов, с настройками дифференциала, сейчас – с режимами мотора. Когда в Ф-1 гонялся я, это были настройки KERS и так далее. Это не раз за круг – это происходит постоянно, порой едва ли не перед каждым поворотом.



По поводу самого вылета: если был прокол, то инженеры, наверное, должны были бы увидеть это сразу. Но, может быть, имело место некое повреждение подвески, а это отследить в некоторых случаях сложнее. У меня, например, в Абу-Даби в 2010 году была на самом деле сломана подвеска, что-то случилось со стабилизатором, но на телеметрии этого видно не было – и лишь после финиша мне сказали, что я доехал до конца гонки вообще чудом. Поэтому после аварии команде может быть сложно установить истинную причину – поскольку фактически вся машина оказалась разрушена.



Вообще, в этом повороте есть небольшая ямка, и в принципе какая-то мелкая поломка в сочетании с компрессией могла привести к таким последствиям – что подвеска не выдержала. Я не верю, что он виноват в этой аварии. По видео невозможно сделать вывод, что он делал что-то неправильно. Нет, для меня очевидно, что дело в поломке», — заявил Петров в интервью телеграм-каналу Paddock Live.