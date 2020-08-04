В ФИА объяснили долгую эвакуацию разбитого болида Квята

Гоночный директор ФИА Майкл Маси опроверг предположение, что длительная эвакуация машины Даниила Квята после аварии на Гран-при Великобритании была связана с небольшим числом маршалов у трассы.



Штат персонала, который задействован на трассе во время первых Гран-при нынешнего сезона, сильно сокращён из-за необходимости соблюдать безопасность с возможным распространением коронавируса.



«Нет. Я полагаю, что это из-за состояния машины Даниила, степень повреждения фактически затруднила эвакуацию болида. Так что не думаю, что это как-то связано с числом маршалов и ограничениями по коронавирусу», — приводит слова Маси RaceFans.



До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он сам изначально предположил.