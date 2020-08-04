Видео: проблема с колесом провоцирует аварию Даниила Квята и приводит к поломке антикрыла

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в «Твиттере» 18-секундную запись аварии пилота Даниила Квята на 12-м круге гонки Гран-при Великобритании. Видео снято с бортовой камеры на болиде «Альфа Таури». Россиянин потерял контроль над машиной в скоростном повороте «Мэгготс», её развернуло, после чего она на высокой скорости влетела в отбойник.
В ролике видно, как задняя правая покрышка болида Даниила лопнула и сломала заднее антикрыло.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.
До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он сам изначально предположил.
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