Видео: проблема с колесом провоцирует аварию Даниила Квята и приводит к поломке антикрыла

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в «Твиттере» 18-секундную запись аварии пилота Даниила Квята на 12-м круге гонки Гран-при Великобритании. Видео снято с бортовой камеры на болиде «Альфа Таури». Россиянин потерял контроль над машиной в скоростном повороте «Мэгготс», её развернуло, после чего она на высокой скорости влетела в отбойник.



В ролике видно, как задняя правая покрышка болида Даниила лопнула и сломала заднее антикрыло.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он сам изначально предположил.