В «Пирелли» объяснили, из-за чего лопнули шины у Хэмилтона, Боттаса и Сайнса

Пресс-служба «Пирелли» опубликовала заявление, в котором компания объясняет, чем были вызваны многочисленные инциденты с резиной на Гран-при Великобритании. Напомним, что в ходе гонки на «Сильверстоуне» шины лопнули на болидах Карлоса Сайнса, Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона.
«Завершение первоначального исследования позволило определить причины, по которым возникли проблемы у Карлоса Сайнса, Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона. Основная причина заключается в обстоятельствах гонки, которые привели к слишком долгому использованию второго комплекта резины. Появление машины безопасности во второй раз привело к тому, что команды провели запланированный пит-стоп раньше. Как следствие, на втором комплекте резины прошло около 40 кругов.
В сочетании с заметно возросшей скоростью на болидах Формулы-1 в 2020 году это сделало последний отрезок гонки особенно сложным для шин", — говорится в заявлении.
В компании также подчеркнули, что конфигурация трассы в Великобритании приводит к повышенной нагрузке именно на переднее левое колесо. В «Пирелли» добавили, что, как и планировалось, на предстоящем этапе компания предоставит пилотам составы резины на одну ступень мягче, чем на Гран-при Великобритании.
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