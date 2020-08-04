Гонка «500 миль Индианаполиса» пройдёт без зрителей
Знаменитая гонка чемпионата IndyCar «500 миль Индианаполиса» пройдёт без зрителей, сообщает RaceFans. Организаторы этапа сожалеют о таком решении, но подчёркивают, что оно принято под давлением обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса.
«С большим сожалением сообщаем, что 104-я гонка „500 миль Индианаполиса“, запланированная на 23 августа, пройдёт без зрителей. Это тяжёлое решение было принято после долгих консультаций и общения с лидерами штата и города», — говорится в соответствующем заявлении.
В 2020 году в гонке «500 миль Индианаполиса» должен принять участие Фернандо Алонсо.
Напомним, США является одной из самых пострадавших стран от пандемии коронавируса. Число случаев заражения в США продолжает увеличиваться.
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