Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста станет резервным пилотом «Макларена» на Гран-при 70-летия, сообщил в своём «твиттере» журналист Альберт Фабрега. Утром 5 августа ди Реста прошёл процедуру подгонки сиденья в Уокинге.



Напомним, ранее стало известно, что «Макларен» в случае необходимости может воспользоваться резервистами «Мерседеса» Стоффедем Вандорном и Эстебаном Гутьерресом, однако Вандорн в эти выходные занят на этапе Формулы-Е в Берлине, а у Гутьерреса нет суперлицензии.



Пол ди Реста последний Гран-при Формулы-1 провёл в 2017 году, заменив на этапе в Венгрии пилота «Уильямса» Фелипе Массу. Таким образом, до конца сезона у британского гонщика, ныне работающего аналитиком на Sky Sports, есть суперлицензия.