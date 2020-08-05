Канделаки: «Пирелли» чуть не убила Квята

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала серьёзную аварию Даниила Квята во время Гран-при Великобритании.



«Пирелли», как выясняется, чуть не убила Даниила Квята (правое заднее колесо на его авто разрушилось на ровном месте). Интересно, что извинился в первые секунды после удара об отбойник только Квят.



Все остальные «внимательно изучают ситуацию», — написала Канделаки в своём «твиттере».



До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он предположил. На видеозаписи аварии видно, как задняя правая покрышка болида Даниила лопнула и сломала заднее антикрыло.