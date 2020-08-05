Канделаки: «Пирелли» чуть не убила Квята

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала серьёзную аварию Даниила Квята во время Гран-при Великобритании.
«Пирелли», как выясняется, чуть не убила Даниила Квята (правое заднее колесо на его авто разрушилось на ровном месте). Интересно, что извинился в первые секунды после удара об отбойник только Квят.
Все остальные «внимательно изучают ситуацию», — написала Канделаки в своём «твиттере».
До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он предположил. На видеозаписи аварии видно, как задняя правая покрышка болида Даниила лопнула и сломала заднее антикрыло.
- 5 августа 2020
-
23:02
-
21:01
-
19:51
-
18:52
-
17:28
-
16:39
-
15:54
-
14:57
-
14:45
-
13:08
-
12:42
-
12:02
-
11:25
-
10:13
-
09:30
-
08:52
-
08:08
-
00:57
- 4 августа 2020
-
23:35
-
21:35
-
21:24
-
20:58
-
19:19
-
18:47
-
17:43
-
16:44
-
16:22
-
16:02
-
15:26
-
15:23
-
14:24
-
14:03
-
13:30
-
13:05
-
13:00