Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Канделаки: «Пирелли» чуть не убила Квята

Канделаки: «Пирелли» чуть не убила Квята
Авто / Формула-1 0

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала серьёзную аварию Даниила Квята во время Гран-при Великобритании.

«Пирелли», как выясняется, чуть не убила Даниила Квята (правое заднее колесо на его авто разрушилось на ровном месте). Интересно, что извинился в первые секунды после удара об отбойник только Квят.

Все остальные «внимательно изучают ситуацию», — написала Канделаки в своём «твиттере».

До схода с дистанции Квят занимал 12-е место, хотя стартовал лишь с 19-й позиции. Россиянин не получил повреждений в аварии. В «Альфа Таури» после гонки подтвердили, что вылет не был связан с ошибкой Даниила, как он предположил. На видеозаписи аварии видно, как задняя правая покрышка болида Даниила лопнула и сломала заднее антикрыло.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020